FT: Россия и Украина ведут переговоры по прекращению ударов по энергообъектам

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Россия и Украина проводят консультации по поводу прекращения взаимных ударов по объектам энергоинфраструктуры. Об этом со ссылкой на источники пишет газета Financial Times.

"Идут очень ранние переговоры о возможном перезапуске чего-либо. Сейчас идут переговоры об энергетических объектах", – сообщил собеседник агентства.

Источники газеты отмечают, что Москва вряд ли пойдет на подобную сделку до тех пор, пока в Курской области находятся ВСУ. В материале отмечается, что подобные переговоры проходили в августе, но были сорваны из-за вторжения Украины в российский регион.

При этом высокопоставленный украинский чиновник заявил изданию, что в последние недели Москва и Киев уже сократили частоту атак на энергетическую инфраструктуру друг друга в рамках договоренности, достигнутой их разведывательными службами.

Ранее секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу рассказал, что Владимир Путин до вторжения ВСУ в Курскую область согласился на предложение Турции отказаться от ударов по объектам энергетики, однако Украина не пошла на такие договоренности.

Иностранные же СМИ до вторжения ВСУ в Курскую область писали, что Москва и Киев планировали провести "секретные" переговоры. На них, по данным журналистов, должна была идти речь о прекращении конфликта, также стороны планировали договориться не атаковать энергообъекты друг друга в течение двух месяцев.

Предстоящая зима может быть самой суровой для Украины за все время на фоне дефицита энергоресурсов и плохого психологического состояния местного населения, отмечали ранее американские журналисты. Из-за постоянных отключений воды и отопления будет расти народное недовольство в тылу и на фронте.

