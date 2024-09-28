WP: предстоящая зима может стать самой суровой для Украины за все время

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Предстоящая зима может быть самой суровой для Украины за все время на фоне дефицита энергоресурсов и плохого психологического состояния местного населения. Об этом сообщает The Washington Post.

Как говорится в статье, главной проблемой в стране станет и так "изношенная психика" жителей Украины в связи с постоянными отключениями воды и отопления. Один из украинских чиновников рассказал газете, что по мере наступления холодов волнения среди населения будут возрастать.

Плохое моральное состояние украинцев может оказать также непосредственное воздействие и на ситуацию на фронте, поскольку значительно сократятся пожертвования со стороны населения.

В Киеве уже отмечали, что отключение электричества на Украине предстоящей зимой может составить 20 часов в сутки. Причиной этому станут поврежденные электростанции.

В Госдепе подтвердили опасения Киева, что предстоящая зима станет особенно трудной для Украины. США заверили, что совместно с партнерами выделят допсредства на поддержку энергетического сектора Украины в долгосрочной перспективе.

Вместе с тем, по информации СМИ, власти Соединенных Штатов опасаются, что Украина может проиграть в конфликте с РФ в предстоящую зиму на фоне краха энергетической системы страны.