Госдеп США: предстоящая зима будет трудной для Украины

Фото: 123RF/dmyto

Предстоящая зима станет особенно трудной для Украины, так как из-за нехватки генерирующих мощностей последуют отключения электричества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатта.

Он заверил, что Соединенные Штаты и их партнеры выделят допсредства на поддержку энергетического сектора Украины в долгосрочной перспективе. По словам Пайатта, этот вопрос играет ключевую роль в повестке американских властей.

В Госдепе выразили надежду, что Киев сможет довести мощности страны примерно до 15 гигаваттов. Вместе с тем это на три гигаватта меньше ожидаемых потребностей предстоящей зимой.

Европейская комиссия выделила Киеву 40 миллионов евро для энергетической инфраструктуры. Средства должны пойти на ремонтные работы, электричество, отопление и жилье.

В Киеве уже отмечали, что отключение электричества на Украине предстоящей зимой может составить 20 часов в сутки. Причиной этому станут поврежденные электростанции.