Минобороны РФ сообщило об ударах по электроподстанциям в девяти областях Украины

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В результате массированного удара ВС РФ 26 августа поражены электроподстанции, газокомпрессорные станции в 12 областях Украины, заявили в Минобороны РФ.

Вооруженные силы России поразили газокомпрессорные станции во Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях, которые обеспечивают функционирование газотранспортной системы Украины.

Также российские силы ударили по электроподстанциям в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях. Кроме того, ударам подверглись склады с авиационными средствами поражения, переданными Киеву западными странами, на аэродромах в Киевской и Днепропетровской областях.

Все назначенные цели были поражены, в результате у противника отмечаются перебои в электроснабжении, также сорваны железнодорожные перевозки вооружения и боеприпасов к линии боевого соприкосновения.

Ранее ВС РФ удалось выполнить массированный удар высокоточным оружием и БПЛА по важным объектам энергетической инфраструктуры, которые обеспечивали работу ВПК Украины. По словам украинских властей, удары были нанесены в 15 областях страны. В результате "Укрэнерго" вынуждена была ввести экстренные отключения электроэнергии.

