Welt: массовое бегство людей начнется на Украине зимой из-за проблем с электричеством

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Жители Украины могут начать массово убегать из страны предстоящей зимой из-за проблем с электричеством. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на Welt.

Отключения затронут всю страну, ожидается "широкомасштабная катастрофа", в результате которой миллионы людей захотят уехать, говорится в статье.

В СМИ подчеркнули, что сейчас на Украине происходят веерные отключения. Причиной стал кризис в энергетической отрасли.

Утром 26 августа на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. О проблемах со светом сообщалось в Киевской и Николаевской областях, а также в Запорожье. Вместе с тем мэр столицы Виталий Кличко указал на перебои в системе энергоснабжения в ряде районов.

ВС РФ нанесли удары по объектам энергетики в 15 областях страны, сообщил премьер-министра Украины Денис Шмыгаль.

Российские силы поразили газокомпрессорные станции во Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях, которые обеспечивают функционирование газотранспортной системы Украины, сообщили в Минобороны РФ.

