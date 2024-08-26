ТАСС: в Киеве в четвертый раз прогремели взрывы

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В Киеве в четвертый раз за сутки прогремели мощные взрывы, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

В настоящее время на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

В Киевской и Николаевской областях и в Запорожье фиксируются проблемы со светом. Кроме того, на перебои с энергоснабжением в ряде районов Киева указал мэр города Виталий Кличко.

Как отмечают специалисты, это связано с проблемами общеукраинской энергетической сети. Более того, на правом берегу столицы из-за отключения света есть перебои с водоснабжением.

В ночь на 20 августа сообщения о взрывах поступали из Киевской, Винницкой и Хмельницкой областей Украины. Ближе к утру повторные взрывы раздались в Киеве. Тем не менее какие-либо подробности случившегося также не уточнялись, местные власти не стали комментировать ситуацию.

