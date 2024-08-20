ТАСС: сильные взрывы раздались в Киеве

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Сильные взрывы прогремели в Киеве утром 20 августа на фоне объявления воздушной тревоги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Местные власти пока не прокомментировали ситуацию. На момент публикации сирены воздушной тревоги звучат в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины.

В ночь на 20 августа несколько взрывов прогремели в Киевской, Винницкой и Хмельницкой областях страны. Подробности произошедшего пока не приводились.

В середине июля российские военные нанесли удар в районе военного аэродрома Миргорода в Полтавской области Украины. На этом аэродроме принимали самолеты, в том числе тренировочные британского производства, которые были замечены в небе над Харьковом.