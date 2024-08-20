РИА Новости: взрывы произошли в трех областях Украины

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Серия взрывов раздалась в Киевской, Винницкой и Хмельницкой областях Украины в ночь на 20 августа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские издания.

Какие-либо подробности случившегося не приводятся, местные власти пока не комментировали ситуацию.

На момент публикации воздушная тревога объявлена в Киевской и Хмельницкой областях страны.

В июне украинская национальная компания "Укрэнерго" сообщила о повреждениях на объектах энергетической инфраструктуры. В связи с этим во всех регионах страны ввели лимиты потребления электроэнергии.

Позднее президент Украины Владимир Зеленский на фоне значительной потери генерации электроэнергии озаботился альтернативными вариантами, в том числе солнечной энергией. Он поручил властям в срочном порядке представить программу для стимулирования в стране установки солнечной генерации и накопителей энергии, а также план достройки всех защитных сооружений для энергетики.