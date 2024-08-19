ТАСС: взрывы прогремели в Киеве

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Взрывы прогремели в Киеве в ночь на 19 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские издания.

По данным СМИ, в момент взрывов в Киеве была объявлена воздушная тревога, однако на момент публикации ее уже отменили. Сирены тревоги продолжают звучать в Полтавской и Сумской областях Украины.

В ночь на 16 августа несколько взрывов были слышны в Киеве. Местные власти сообщали о работе средств противовоздушной обороны, однако какие-либо подробности не приводились.

До этого российские войска поразили базу хранения боеприпасов в пригороде Полтавы. Также был произведен удар в районе станции Супруновка. Одна из ее линий идет в бывшую военную часть А-2476, где вновь стали размещаться боевики.