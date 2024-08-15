Мэр Киева Кличко: в одном из кафе в центре города могла взорваться граната

Фото: 123RF/liudmilachernetska

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в одном из кафе в центре города, предварительно, взорвалась учебная граната. Об этом глава города сообщил в своем телеграм-канале.

Инцидент произошел вечером 14 августа в кафе на Рейтарской улице. На место сразу же направились экстренные службы.

По словам Кличко, после взрыва гранаты в здании произошло задымление. В результате случившегося никто не пострадал, разрушений также нет, добавил мэр.

В декабре прошлого года депутат взорвал несколько гранат во время заседания сессии Керецковского сельского совета в украинском Закарпатье. В результате инцидента погиб взрыватель, еще 11 человек получили ранения.

На место взрыва сразу же выехали профильные службы, следственно-оперативная группа полиции, а также криминалисты и взрывотехники.