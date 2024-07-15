SONNA: по меньшей мере 5 человек погибли в результате взрыва в Могадишо, 20 пострадали

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Не менее 5 человек погибли и как минимум 20 пострадали в результате взрыва около кафе в городе Могадишо – столице Сомали. Об этом сообщает агентство SONNA.

Отмечается, что в кафе показывали финал чемпионата Европы по футболу. Причиной взрыва стал припаркованный рядом с кафе заминированный террористами автомобиль.

"Предварительные отчеты подтверждают 5 погибших и около 20 пострадавших", – сообщил представитель полиции.

По его словам, экстренные службы продолжают работать на месте происшествия.

В прошлом году не менее 17 человек скончались после взрыва у мечети в афганской провинции Баглан. В СМИ писали, что еще 20 человек получили травмы.

До этого взрыв прогремел рядом с мечетью в пакистанском городе Мастунг в провинции Белуджистан. В результате погибли 52 человека, пострадали свыше 100 человек.