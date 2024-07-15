SONNA: по меньшей мере 5 человек погибли в результате взрыва в Могадишо, 20 пострадали

02:30Происшествия
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Не менее 5 человек погибли и как минимум 20 пострадали в результате взрыва около кафе в городе Могадишо – столице Сомали. Об этом сообщает агентство SONNA.
Отмечается, что в кафе показывали финал чемпионата Европы по футболу. Причиной взрыва стал припаркованный рядом с кафе заминированный террористами автомобиль.
"Предварительные отчеты подтверждают 5 погибших и около 20 пострадавших", – сообщил представитель полиции.
По его словам, экстренные службы продолжают работать на месте происшествия.
В прошлом году не менее 17 человек скончались после взрыва у мечети в афганской провинции Баглан. В СМИ писали, что еще 20 человек получили травмы.
До этого взрыв прогремел рядом с мечетью в пакистанском городе Мастунг в провинции Белуджистан. В результате погибли 52 человека, пострадали свыше 100 человек.
Более 50 человек погибли в результате взрывов в двух мечетях Пакистана