Снаряд взорвался во время испытаний на оружейном заводе в Болгарии

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Боеприпас взорвался в оружейном заводе в болгарском городе Костенец, сообщает телеканал NOVA.

ЧП произошло во время испытаний на заводе "Терем". Погибших нет, однако был нанесен серьезный материальный ущерб. Расследованием инцидента займется военная полиция.

Известно, что предприятие специализируется на производстве специальной военной и гражданской продукции, в том числе боеприпасов, а также их утилизации и уничтожении.

Ранее взрыв прогремел на оружейном заводе "Меско" в Польше. Директор предприятия Эльжбета Сренявская отметила, что в результате инцидента погиб 59-летний мужчина. Кроме того, при взрыве пострадал еще один человек, однако он смог самостоятельно выбраться из здания.

Премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркнул, что польские власти не подозревают участия "внешних сил" во взрыве на заводе "Меско".

