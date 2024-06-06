Газозаправочная станция взорвалась около Еревана

Фото: телеграм-канал SHOT

Газозаправочная станция взорвалась вечером 6 июня около Еревана в Армении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря МВД страны Нарека Саркисяна.

По его данным, инцидент произошел на втором километре трассы Ереван – Севан. В результате взрыва произошел пожар. На место направили отряды пожарных спасателей.

О возможных пострадавших в результате взрыва пока не сообщается.

Ранее один человек получил травмы в результате взрыва газового баллона на веранде ресторана в центре Москвы. В результате происшествия всех посетителей и персонал ресторана эвакуировали.

До этого пожар вспыхнул на популярном среди туристов историческом Египетском рынке в центре Стамбула. Спустя некоторое время пожарным удалось потушить огонь. Уточнялось, что возгорание произошло в районе Эминеню на крыше одного из ресторанов.