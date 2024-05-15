РИА Новости: пожар на Египетском рынке в центре Стамбула потушили

Фото: телеграм-канал SHOT

Пожарным удалось справиться с огнем на Египетском рынке в центре Стамбула. О случившемся пишет РИА Новости, ссылаясь на данные пожарной подстанции.

Возгорание произошло в районе Эминеню на крыше одного из ресторанов. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Сначала специалисты локализовали пламя, а затем полностью его устранили, рассказал собеседник агентства.

О пожаре на стамбульском рынке стало известно утром в среду, 15 мая. Спасатели оперативно приступили к тушению возгорания.

До этого токсичный дым накрыл часть Берлина в результате пожара, охватившего металлургический завод.

