Пожарные потушили огонь на заводе Diehl в Берлине

Фото: телеграм-канал "ВЛАДИМИР СОЛОВЬЁВ NEWS"

Пожар на заводе гальванических покрытий Diehl, вспыхнувший на прошлой неделе, полностью потушен, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу пожарной службы Берлина.

При этом могут потребоваться дополнительные работы с очагами тления. Накануне начался снос остатков сгоревшего здания.

О пожаре стало известно 3 мая, когда токсичный дым накрыл часть Берлина. СМИ писали, что площадь возгорания составляла две тысячи квадратных метров.

По данным одной из газет Германии, из-за пожара в Берлине может образоваться ядовитая синильная кислота. Тогда власти отправили жителям СМС с предупреждением об опасности и призвали граждан не приближаться к месту пожара, закрыть окна и двери, а также отключить системы вентиляции и кондиционирования.

Diehl Metal Applications принадлежит оборонно-промышленной компании Diehl, участвующей в производстве поставляемых на Украину систем ЗРК Iris-T.

