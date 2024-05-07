07 мая, 11:51Происшествия
Пожарные потушили огонь на заводе Diehl в Берлине
Фото: телеграм-канал "ВЛАДИМИР СОЛОВЬЁВ NEWS"
Пожар на заводе гальванических покрытий Diehl, вспыхнувший на прошлой неделе, полностью потушен, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу пожарной службы Берлина.
При этом могут потребоваться дополнительные работы с очагами тления. Накануне начался снос остатков сгоревшего здания.
О пожаре стало известно 3 мая, когда токсичный дым накрыл часть Берлина. СМИ писали, что площадь возгорания составляла две тысячи квадратных метров.
По данным одной из газет Германии, из-за пожара в Берлине может образоваться ядовитая синильная кислота. Тогда власти отправили жителям СМС с предупреждением об опасности и призвали граждан не приближаться к месту пожара, закрыть окна и двери, а также отключить системы вентиляции и кондиционирования.
Diehl Metal Applications принадлежит оборонно-промышленной компании Diehl, участвующей в производстве поставляемых на Украину систем ЗРК Iris-T.
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