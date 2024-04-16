Шпиль здания фондовой биржи в Копенгагене рухнул после сильного пожара

Знаменитый шпиль здания фондовой биржи в центре Копенгагена рухнул после сильного пожара. Об этом пишет издание Ekstra bladet

Здание было построено в первой половине XVII века и являлось одним из старейших в датской столице. Крыша сооружения была увенчана башней в виде скрученных хвостов четырех драконов. По данным газеты, известный шпиль рухнул примерно в 09:00 по московскому времени.

В настоящее время люди пытаются спасти от огня ценные артефакты и картины, а местная полиция призывает граждан не выходить на улицу. Министр культуры Дании Якоб Энгель-Шмитт сказал, что в огне находятся "400 лет датского культурного наследия".

Ранее похожий случай произошел 15 апреля 2019 года в парижском Нотр-Даме. Тогда обрушились шпиль, кровля и часы собора. Как стало известно накануне, собор планируют открыть до конца 2024 года после 5 лет реконструкции.