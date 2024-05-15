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15 мая, 10:52

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РИА Новости: пожар вспыхнул на Египетском рынке в центре Стамбула

Пожар произошел на Египетском рынке в центре Стамбула

Видео: телеграм-канал Shot

Пожар вспыхнул на популярном среди туристов историческом Египетском рынке в центре Стамбула. Об этом РИА Новости сообщили на пожарной подстанции.

Собеседник агентства уточнил, что специалисты приступили к тушению огня.

Ранее сообщалось о возгорании теплохода "М. В. Ломоносов" в Архангельске. Судно стояло на ремонте в сухом доке.

Для ликвидации пожара было привлечено 37 человек и 10 единиц техники. Площадь возгорания составила 900 квадратных метров. Пострадавших нет.

Позже специалисты смогли устранить пожар. Однако, по данным МЧС РФ, в ходе тушения теплоход начал крениться на правый борт, из-за чего возник риск опрокидывания. Пожарные эвакуировались на причал и продолжили тушение с суши и воды.

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