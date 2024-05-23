Во Владивостоке взорвали автомобиль предпринимателя

Во дворе жилого дома во Владивостоке взорвался автомобиль, сообщается в телеграм-канале СУ СК России по Приморскому краю.

Инцидент произошел днем 23 мая возле дома, который находится на Русской улице.

Известно, что 53-летний мужчина подошел к машине и заметил неизвестный предмет с проводом, возле которого лежал камень. Мужчина задел его ногой и успел отойти на безопасное расстояние, после чего автомобиль взорвался.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство общеопасным способом".

По информации РЕН ТВ, машина принадлежала местному предпринимателю. Бизнесмен рассказал, что случайно споткнулся о камень, из-под которого были видны провода. Мужчина также отметил, что не получил ранений, но у его авто в результате взрыва оказались смяты двери и оторваны бамперы.

Ранее сообщалось, что 13 мая в зоне спецоперации взорвался автомобиль участвующего в СВО депутата Думы Астраханской области Дениса Харитонова. В результате случившегося он сам не пострадал, но его машина полностью сгорела.