02 марта, 08:56Происшествия
Самодельное взрывное устройство нашли на днище машины на въезде в Крым – СМИ
Фото: РИА Новости/Владислав Сергиенко
На днище автомобиля, который пытался въехать на территорию Крыма, обнаружили самодельное взрывное устройство (СВУ). Об этом РИА Новости сообщили в силовых структурах региона.
Инцидент произошел в пункте пропуска "Джанкой". СВУ обнаружили сотрудники регионального управления ФСБ РФ, остановившие автомобиль для досмотра. По информации собеседника агентства, за рулем транспортного средства находился сотрудник правоохранительных органов Херсонской области.
В результате машину переместили на безопасное расстояние, а специалисты обезвредили самодельное устройство. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают причастных к преступлению.
Источник издания также добавил, что эксперты, осмотревшие СВУ, обнаружили в составе бомбы компоненты зарубежного производства. Речь идет о тех, которые НАТО поставляет Украине.
До этого в Крыму задержали мужчину и женщину, которые готовили теракты на территории полуострова. По данным ФСБ РФ, их завербовали украинские спецслужбы.
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