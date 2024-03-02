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02 марта, 08:56

Происшествия

Самодельное взрывное устройство нашли на днище машины на въезде в Крым – СМИ

Фото: РИА Новости/Владислав Сергиенко

На днище автомобиля, который пытался въехать на территорию Крыма, обнаружили самодельное взрывное устройство (СВУ). Об этом РИА Новости сообщили в силовых структурах региона.

Инцидент произошел в пункте пропуска "Джанкой". СВУ обнаружили сотрудники регионального управления ФСБ РФ, остановившие автомобиль для досмотра. По информации собеседника агентства, за рулем транспортного средства находился сотрудник правоохранительных органов Херсонской области.

В результате машину переместили на безопасное расстояние, а специалисты обезвредили самодельное устройство. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают причастных к преступлению.

Источник издания также добавил, что эксперты, осмотревшие СВУ, обнаружили в составе бомбы компоненты зарубежного производства. Речь идет о тех, которые НАТО поставляет Украине.

До этого в Крыму задержали мужчину и женщину, которые готовили теракты на территории полуострова. По данным ФСБ РФ, их завербовали украинские спецслужбы.

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