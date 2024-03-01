Задержаны двое человек, готовивших теракты в Крыму по заданию украинских спецслужб

Фото: depositphotos/Grigorenko

Российские спецслужбы задержали мужчину и женщину, завербованных украинскими спецслужбами и готовивших теракты в Крыму, сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ.

В частности, задержанный мужчина 1984 года рождения является гражданином России и проживает в Симферополе. По указанию украинских спецслужб он планировал совершить теракт на одном из транспортных объектов в Крыму, а также пособничал диверсантам ГУР МОУ, совершившим в мае 2023 года подрыв железнодорожного полотна в Симферопольском районе.

У задержанного изъяли радиоуправляемое самодельное взрывное устройство осколочно-фугасного действия с поражающими элементами, электродетонаторы и пластичное взрывчатое вещество зарубежного производства. В его телефоне нашли переписку, подтверждающую планы по совершению теракта на путях железнодорожного сообщения.

Также задержана гражданка России и Украины 1986 года рождения, завербованная украинскими спецслужбами для подготовки в Севастополе теракта против военнослужащего Черноморского флота ВМФ России.

В отношении обоих возбуждены уголовные дела по статьям "Незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ" и "Террористический акт". Фигурантов задержали. Уточняется, что они сотрудничают со следствием и дают признательные показания.

Ранее стало известно, что ФСБ задержала агента спецслужб украинской стороны. Согласно информации ведомства, он собирал данные о подразделениях Росгвардии в зоне спецоперации. В настоящий момент злоумышленник находится под арестом, он проходит по уголовному делу по статье "Шпионаж".

В Москве арестовали мужчину, который планировал теракт на железнодорожной станции