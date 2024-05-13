Машину астраханского депутата Харитонова взорвали в зоне СВО

Подрыв автомобиля участвующего в спецоперации депутата Думы Астраханской области Дениса Харитонова произошел в зоне СВО. Об этом заявил депутат в своем телеграм-канале

Харитонов рассказал, что он двигался на личной машине, однако после очередного задания в зоне спецоперации его автомобиль сначала взорвался, а потом полностью сгорел. Сам депутат в результате инцидента не пострадал.

"Не сгорел сразу и успел спасти документы и личные вещи тяжело раненного товарища Шмеля, которые вез его родным", – уточнил Харитонов.

В настоящее время, по его словам, идут следственные действия, а особый отдел бригады взял этот случай под свой контроль.

Ранее силовые структуры обнаружили взрывное устройство на днище автомобиля, который пытался въехать на территорию Крыма. По данным СМИ, за рулем был сотрудник правоохранительных органов Херсонской области. В результате самодельная бомба была обезврежена.