31 мая, 16:50Происшествия
Официантка получила ожоги после хлопка в ресторане в центре Москвы
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Официантка получила ожоги в результате хлопка газового баллона в ресторане в центре Москвы. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по столице.
На данный момент, по информации ведомства, девушке оказывается необходимая медпомощь.
Сейчас следователи проводят доследственную проверку, в рамках которой реализуют следственные мероприятия для выяснения обстоятельств происшествия.
Информация о хлопке газового баллона на веранде одного из кафе на улице Сретенке в Москве появилась вечером 31 мая. По некоторым данным, инцидент произошел в заведении Lila.
После происшествия всех посетителей и персонал ресторана эвакуировали.
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