Официантка получила ожоги после хлопка в ресторане в центре Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Официантка получила ожоги в результате хлопка газового баллона в ресторане в центре Москвы. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по столице.

На данный момент, по информации ведомства, девушке оказывается необходимая медпомощь.

Сейчас следователи проводят доследственную проверку, в рамках которой реализуют следственные мероприятия для выяснения обстоятельств происшествия.

Информация о хлопке газового баллона на веранде одного из кафе на улице Сретенке в Москве появилась вечером 31 мая. По некоторым данным, инцидент произошел в заведении Lila.

После происшествия всех посетителей и персонал ресторана эвакуировали.

