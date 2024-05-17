Губернатор Санкт-Петербурга заявил, что взрыв в академии не является терактом

Фото: телеграм-канал Daily Storm

Взрыв на территории Военной академии связи имени С. М. Буденного в Санкт-Петербурге, в результате которого пострадали военнослужащие, не носит характера теракта. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов в своем телеграм-канале.

По его словам, на данный момент расследованием инцидента занимается Минобороны РФ.

"Причины устанавливают специалисты. Пострадавшим оказывается помощь", – уточнил губернатор Санкт-Петербурга.

Хлопок прогремел на территории Военной академии связи имени С. М. Буденного около 20:00 17 мая. Один из жителей Петербурга сообщил о происшествии в дежурную службу администрации Калининского района.

Позже выяснилось, что детонация 76-миллиметрового боеприпаса времен Великой Отечественной войны произошла во время проведения уборки одного из подвальных помещений при выгрузке мусора в контейнер. В результате семь военнослужащих пострадали.

Представители командования Ленинградского военного округа находятся на месте происшествия и выясняют причины происшествия.

