17 мая, 21:02Происшествия
Хлопок прогремел на территории военной академии в Санкт-Петербурге
По данным районной администрации, инцидент произошел примерно в 20:00 на Тихорецком проспекте, 3. В сообщении сказано, что на место происшествия выехали профильные службы.
Вместе с тем в администрации добавили, что не получали массовых сообщений о хлопке от жителей Калининского района.
Ранее прокуратура Подмосковья сообщила о хлопке с последующим возгоранием в многоквартирном доме на Совхозной улице в Химках. В результате были повреждены оконные рамы и фасад здания. При этом надзорное ведомство отметило, что здание не было газифицировано.
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