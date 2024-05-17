Хлопок прогремел на территории военной академии в Санкт-Петербурге

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Громкий хлопок прогремел на территории Военной академии связи имени С. М. Буденного. Соответствующую информацию направил в дежурную службу администрации Калининского района житель Санкт-Петербурга, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу органа.

По данным районной администрации, инцидент произошел примерно в 20:00 на Тихорецком проспекте, 3. В сообщении сказано, что на место происшествия выехали профильные службы.

Вместе с тем в администрации добавили, что не получали массовых сообщений о хлопке от жителей Калининского района.

Ранее прокуратура Подмосковья сообщила о хлопке с последующим возгоранием в многоквартирном доме на Совхозной улице в Химках. В результате были повреждены оконные рамы и фасад здания. При этом надзорное ведомство отметило, что здание не было газифицировано.

