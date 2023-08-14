Холодильник взорвался в квартире в апарт-комплексе "Лайнер" на севере Москвы

Видео: телеграм-канал Mash

Хлопок произошел в московском комплексе апартаментов "Лайнер" на севере Москвы, по данным МЧС в одной из квартир взорвался холодильник. Информации о пострадавших нет.

"В доме 20а по Ходынскому бульвару, предварительно, произошел хлопок. Выбиты стекла", – сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

В МЧС РФ подтвердили информацию о происшествии. Прибывшие на место происшествия пожарно-спасательные подразделения установили, что на 15 этаже было нарушено остекление. В процессе ремонта холодильника произошел хлопок фреона. Возгорания не зафиксировали, пострадавшие отсутствуют.

До этого взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Советском районе Махачкалы. В связи с произошедшим из жилого здания эвакуировали 150 человек, включая 35 детей. Возгорания после хлопка газа не последовало.

По данным регионального главка МЧС РФ, хлопок газа привел к появлению трещин на несущих конструкциях и стенах лестничной клетки. В некоторых квартирах с третьего по пятый этаж были выбиты окна.

Позже стало известно, что при взрыве газа в доме в Махачкале пострадали восемь человек. Госпитализировали одного ребенка. Семерым взрослым помощь оказали амбулаторно.