Восемь человек пострадали при взрыве газа в Махачкале

Фото: телеграм-канал "ГУ МЧС России по РД и МЧС Дагестана"

При взрыве газа в доме в Махачкале пострадали восемь человек, сообщили в Минздраве региона.

Госпитализировали одного ребенка. Семерым взрослым помощь оказали амбулаторно.

Трехлетний ребенок получил черепно-мозговую травму и ранение глаза. Его доставили в Детскую республиканскую клиническую больницу. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь.

Взрыв газа произошел 9 августа в многоквартирном доме по улице Айвазовского в Советском районе Махачкалы. В связи с произошедшим из жилого здания эвакуировали 150 человек, включая 35 детей. Возгорания после хлопка газа не последовало.

По данным регионального главка МЧС РФ, хлопок газа привел к появлению трещин на несущих конструкциях и стенах лестничной клетки. В некоторых квартирах с третьего по пятый этаж выбиты окна. Повреждения также получили шесть оказавшихся во дворе автомобилей.