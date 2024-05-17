Семь военнослужащих пострадали при детонации снаряда времен ВОВ в академии Петербурга

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Семь военнослужащих пострадали в результате взрыва на хозяйственной территории Военной академии связи имени С. М. Буденного в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе Ленинградского военного округа, передает ТАСС.

В сообщении сказано, что взрыв произошел во время проведения уборки одного из подвальных помещений при выгрузке мусора в контейнер. В пресс-службе уточнили, что сдетонировал 76-миллиметровый боеприпас времен Великой Отечественной войны.

По информации округа, всех военнослужащих привезли в больницу Минобороны России, где им оказывается вся необходимая медпомощь. Сейчас представители командования Ленинградского военного округа находятся на месте происшествия и выясняют причины происшествия.

Хлопок прогремел на территории Военной академии связи имени С. М. Буденного около 20:00 17 мая. Именно в это время один из жителей Петербурга сообщил о происшествии в дежурную службу администрации Калининского района. На место происшествия сразу же направились профильные службы.

