СК: взрыв фреона мог стать причиной ЧП в жилом доме в Химках

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

Хлопок фреона холодильного оборудования либо предмета, находящегося внутри холодильника, предварительно, мог стать причиной ЧП в жилом доме в Химках. Об этом подмосковный главк СК РФ сообщает в своем телеграм-канале.

"Следователями и криминалистами проведен осмотр места. Назначен ряд экспертиз", – сказано в сообщении.

В настоящее время проводится проверка по факту оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В ведомстве уточнили, что в результате ЧП была разрушена стена.

Ранее прокуратура Московской области сообщила о хлопке с последующим возгоранием в многоквартирном доме на Совхозной улице в Химках.

Уточнялось, что инцидент случился рано утром в пятницу, 3 мая, в одной из квартир на 10-м этаже. В результате были повреждены оконные рамы и фасад здания. При этом надзорное ведомство отметило, что здание не было газифицировано.

