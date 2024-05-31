Агентство "Москва": человек пострадал при взрыве газового баллона в ресторане Москвы

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Один человек получил травмы в результате взрыва газового баллона на веранде ресторана в центре Москвы. Об этом Агентству "Москва" рассказал источник.

По его словам, инцидент произошел на улице Сретенке, на веранде ресторана Lila, которая находится на крыше дома. В результате происшествия всех посетителей и персонал ресторана эвакуировали.

Ранее оперативные службы сообщили о хлопке газового баллона, который произошел на веранде кафе в центре Москвы. На место уже выехали пожарные.

До этого сообщалось, что взрыв произошел на хозяйственной территории Военной академии связи имени С. М. Буденного в Санкт-Петербурге. Инцидент случился во время проведения уборки одного из подвальных помещений при выгрузке мусора в контейнер. Оказалось, что там сдетонировал 76-миллиметровый боеприпас времен Великой Отечественной войны. В результате пострадали семь военнослужащих.

