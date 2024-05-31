Участок БКЛ закроют с 22 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 мая, 16:40

Происшествия
Главная / Новости /

Агентство "Москва": человек пострадал при взрыве газового баллона в ресторане Москвы

Один человек пострадал при взрыве газового баллона в ресторане на Сретенке

Фото: телеграм-канал Mash

Один человек получил травмы в результате взрыва газового баллона на веранде ресторана в центре Москвы. Об этом Агентству "Москва" рассказал источник.

По его словам, инцидент произошел на улице Сретенке, на веранде ресторана Lila, которая находится на крыше дома. В результате происшествия всех посетителей и персонал ресторана эвакуировали.

Ранее оперативные службы сообщили о хлопке газового баллона, который произошел на веранде кафе в центре Москвы. На место уже выехали пожарные.

До этого сообщалось, что взрыв произошел на хозяйственной территории Военной академии связи имени С. М. Буденного в Санкт-Петербурге. Инцидент случился во время проведения уборки одного из подвальных помещений при выгрузке мусора в контейнер. Оказалось, что там сдетонировал 76-миллиметровый боеприпас времен Великой Отечественной войны. В результате пострадали семь военнослужащих.

Прокуратура Московской области начала проверку после взрыва в жилом доме в Химках

Читайте также


происшествия
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика