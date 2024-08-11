11 августа, 11:54Политика
Сопротивление сообщило об ударе по базе хранения боеприпасов в пригороде Полтавы
Фото: AP Photo/Andrii Marienko
Базу хранения боеприпасов удалось поразить в пригороде Полтавы, рассказал представитель сопротивления Сергей Лебедев, слова которого приводит ТАСС.
"В 00:30 ночи по территории авиабазы был нанесен удар. <...> В 01:05 был взрыв в пригороде Полтавы "Жуки" в стороне ракетно-технической базы 185-го гвардейского тяжелобомбардировочного авиаполка. На территории размещено подземное хранилище боеприпасов", – уточнил он.
Также ночью был произведен удар в районе станции Супруновка. Одна из ее линий идет в бывшую военную часть А-2476, где вновь стали размещаться боевики.
Ранее российские военные нанесли удар по подразделению ВСУ из 400 человек под Сумами, сообщил Лебедев. Тогда удалось полностью уничтожить склад с боеприпасами.
До этого стало известно о поражении личного состава и склада ВСУ у вокзала в Сумах. Два удара зафиксировали 5 августа.
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