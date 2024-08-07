Подполье рассказало об ударе по подразделению ВСУ из 400 человек под Сумами

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные нанесли удар по подразделению ВСУ из 400 человек под Сумами. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, удары по Сумской области и по городу Сумы были нанесены ночью и утром 7 августа.

"Уничтожен полностью склад с боеприпасами в пригороде Сум. Накрыли личный состав в большой шайке, более четырех сотен. Кто выжил – пока не в курсе", – приводит слова Лебедева РИА Новости.

Подполье также сообщило об уничтожении личного состава и склада ВСУ у вокзала в Сумах. Два удара зафиксировали 5 августа примерно в 13:00.

6 августа около 300 боевиков ВСУ атаковали границу в Курской области. Столкновения произошли в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. Врио главы региона Алексей Смирнов перевел экстренные службы области на усиленный режим работы.

Позже украинская ДРГ отступила на свою территорию. Число пострадавших в результате массированных атак составило 28 человек. Следственный комитет РФ пообещал установить всех причастных к атаке на Курскую область, а также обстоятельства происшествия.

