05 августа, 14:52Политика
Подполье сообщило об уничтожении личного состава и склада ВСУ у вокзала в Сумах
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Склад с боекомплектом и личный состав ВСУ, в том числе и иностранные наемники, были ликвидированы в районе железнодорожного вокзала в городе Сумы. Об этом РИА Новости рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег.
Два удара, один из которых произошел с повторной детонацией, зафиксировали 5 августа примерно в 13:00.
"Местные жители пишут: "У вояк истерика, проезд через центр закрыт", – уточнил координатор николаевского подполья.
Кроме того, по словам Лебедева, на месте у свидетелей происшествия берут подписки о неразглашении.
Накануне стало известно, что склад с техникой ВСУ и большая группа украинских боевиков были ликвидированы четырьмя ударами в Чугуеве Харьковской области. По словам Лебедева, обстрел был зафиксирован примерно в 23:00 3 августа. Он уточнил, что удары по Чугуеву были слышны и в самом Харькове.
Также ВС РФ поразили секретный склад ВСУ, где находились британские наемники. Он расположен в порту Черноморска в Одесской области. Здесь же украинские войска, по данным подполья, прятали ракеты. Наемники эвакуировались в сторону Румынии.
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