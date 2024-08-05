Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Склад с боекомплектом и личный состав ВСУ, в том числе и иностранные наемники, были ликвидированы в районе железнодорожного вокзала в городе Сумы. Об этом РИА Новости рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег.

Два удара, один из которых произошел с повторной детонацией, зафиксировали 5 августа примерно в 13:00.

"Местные жители пишут: "У вояк истерика, проезд через центр закрыт", – уточнил координатор николаевского подполья.

Кроме того, по словам Лебедева, на месте у свидетелей происшествия берут подписки о неразглашении.

Накануне стало известно, что склад с техникой ВСУ и большая группа украинских боевиков были ликвидированы четырьмя ударами в Чугуеве Харьковской области. По словам Лебедева, обстрел был зафиксирован примерно в 23:00 3 августа. Он уточнил, что удары по Чугуеву были слышны и в самом Харькове.

Также ВС РФ поразили секретный склад ВСУ, где находились британские наемники. Он расположен в порту Черноморска в Одесской области. Здесь же украинские войска, по данным подполья, прятали ракеты. Наемники эвакуировались в сторону Румынии.

