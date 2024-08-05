Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Удар оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" уничтожил пункт временной дислокации иностранных наемников в районе Балаклеи Харьковской области. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма.

"Ракетным подразделением группировки нанесен удар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер-М" по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе Балаклеи", – приводит его слова ТАСС.

Бигма уточнил, что объект был уничтожен вместе с 80 боевиками.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что склад с техникой ВСУ и большая группа украинских боевиков были ликвидированы четырьмя ударами в Чугуеве Харьковской области.

До этого в Николаеве был поражен аэродром, где проходили тренировки украинских войск под руководством англоязычных инструкторов.

