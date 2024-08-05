05 августа, 05:31Политика
Пункт дислокации иностранных наемников с 80 боевиками уничтожен ударом "Искандера-М"
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Удар оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" уничтожил пункт временной дислокации иностранных наемников в районе Балаклеи Харьковской области. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма.
"Ракетным подразделением группировки нанесен удар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер-М" по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе Балаклеи", – приводит его слова ТАСС.
Бигма уточнил, что объект был уничтожен вместе с 80 боевиками.
Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что склад с техникой ВСУ и большая группа украинских боевиков были ликвидированы четырьмя ударами в Чугуеве Харьковской области.
До этого в Николаеве был поражен аэродром, где проходили тренировки украинских войск под руководством англоязычных инструкторов.
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