Фото: Министерство обороны РФ

Аэродром, где проходили тренировки украинских войск под руководством англоязычных инструкторов, был поражен в Николаеве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя подполья Сергея Лебедева.

"Прилет в городской аэродром. Там тренировались пилоты с англоязычными инструкторами", – подчеркнул он.

Кроме того, по словам Лебедева, ВС РФ нанесли удары по железнодорожным складам и расположению украинских военных в Киевской области. Он указал, что в районе Броваров в Киевской области, по предварительным данным, было поражено место дислокации украинских военнослужащих.

Представитель подполья рассказал, что прилеты были зафиксированы и по месту проживания большой группы ВСУ в Николаевской области Украины.

Ранее, по данным подполья, ВС РФ поразили секретный склад ВСУ, где находились британские наемники. Сооружение располагалось в порту Черноморска в Одесской области. Здесь же украинские войска прятали ракеты. По сведениям подполья, наемники эвакуировались в сторону Румынии.

