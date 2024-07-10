Украина вновь хочет просить США снять ограничения на удары их оружием вглубь РФ

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Украина хочет в ходе саммита НАТО в Вашингтоне добиться от властей США разрешения использовать поставляемое ими оружие для ударов вглубь территории России. Об этом глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил в интервью Politico.

"Украина планирует усилить давление на администрацию Байдена на саммите НАТО на этой неделе для снятия всех ограничений на применение поставленных американских вооружений на российской территории", – сказал глава офиса украинского лидера.

Ермак добавил, что больше всего Киеву хочется получить разрешение применять дальнобойные ракеты ATACMS по целям на территории РФ. Он также рассказал, что поставка помощи, которую конгресс США одобрил еще весной, до сих пор задерживается и заявил, что украинская сторона попросит у администрации президента США Джо Байдена список вооружений, которые планируется поставить Киеву, а также сроки их передачи.

При этом власти США считают допустимым нанесение ударов по Крыму американским оружием. Политика страны в отношении использования дальнобойного оружия для ударов по России не изменилась, Штаты по-прежнему считают Крым частью украинской территории.

Ранее группа высокопоставленных чиновников в Штатах и Европе, в том числе действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступили за отмену ограничений на удары украинской армии по РФ.