ТАСС: подполье сообщило о поражении складов ВСУ в Киевской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России нанесли удары по железнодорожным складам и расположению украинских военных в Киевской области. Об этом сообщил представитель пророссийского сопротивления на Украине Сергей Лебедев.

"Белая Церковь, Киевская область. Прилет в стороне железнодорожных складов. Сильная детонация", – передает его слова ТАСС.

Лебедев также сообщил, что в районе Броваров в Киевской области, по предварительным данным, было поражено место дислокации украинских военнослужащих. Представитель подполья рассказал, что прилеты были зафиксирован и по месту проживания большой группы ВСУ в Николаевской области Украины.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что ударом "Искандера-М" был уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения и место скрытого хранения артиллерийского вооружения в промзоне населенного пункта Краматорск.