ВС РФ уничтожили с помощью "Искандера-М" склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы РФ с помощью "Искандера-М" уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ и место скрытого хранения артиллерийского вооружения в промзоне населенного пункта Краматорск, сообщает Минобороны России.

В результате ракетного удара ликвидирована пусковая установка РСЗО HIMARS, пять реактивных систем залпового огня "Град", пять танков и до десяти боевых бронированных машин ВСУ.

Ранее украинские СМИ писали, что в ночь на 26 июля взрывы прогремели в районе контролируемых Киевом городов Херсон, Краматорск и Запорожье. Сообщалось, что после взрыва в Краматорске начался сильный пожар.