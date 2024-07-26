РИА Новости: взрывы прогремели в районе Краматорска, в Запорожье и Херсоне

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Взрывы прогремели в районе контролируемых Киевом городов Херсон, Краматорск и Запорожье. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает РИА Новости.

После взрыва в Краматорске начался сильный пожар, а в Херсоне прогремело несколько серий взрывов. На данный момент воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.

Ранее сообщалось, что на Черниговской теплоэлектроцентрали на Украине произошел пожар. Причиной возгорания стало короткое замыкание, которое вывело из строя оборудование.

До этого портовая инфраструктура Одесской области получила повреждения в результате взрывов. В частности, повреждения были нанесены складским помещениям и грузовому автотранспорту.

