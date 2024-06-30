РИА Новости: Черниговскую ТЭЦ на Украине остановили из-за пожара после короткого замыкания

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Пожар произошел на Черниговской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) на Украине. Об этом со ссылкой на представителя "Теплокоммунэнерго" Алексея Щербина сообщает РИА Новости.

"На Черниговской ТЭЦ 29 июня произошло возгорание трансформатора тока… Станция пока не работает", – заявил он.

Щербина сообщил, что возгорание было ликвидировано и станцию запустят в ближайшее время. По его данным, на станции произошло короткое замыкание, которое вывело из строя оборудование.

Ранее СМИ писали о том, что на Украине после ударов российской армии из строя вышли более половины вырабатывающих мощностей энергетики. Так, мощность электростанций снизилась до 20 гигаватт, тогда как до начала СВО производительность составляла 55 гигаватт.