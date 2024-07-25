"Искандер-М" нанес удар по пункту дислокации иностранных наемников в промзоне Харькова

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Комплекс "Искандер-М" нанес ракетный удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в здании строительной компании, расположенной в промзоне Харькова. Об этом сообщает Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, в результате удара уничтожены до 100 боевиков, из них 40 зарубежных инструкторов, а также около 60 украинских военных.

Ранее порядка 50 иностранных инструкторов были уничтожены ударом "Искандера-М". В пункте временной дислокации, расположенном в населенном пункте Дергачи Харьковской области, также находились зарубежные наемники.

Кроме того, российские истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли удар по пункту временной дислокации украинской армии в западном секторе передовой. На позиции противника были сброшены фугасные авиабомбы весом полтонны.