Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Расчеты FPV-дронов Вооруженных сил РФ подбили американский Abrams на покровском направлении в Донецкой Народной Республике, сообщает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Яна Гагина.

По его словам, по технике отработали в районе населенного пункта Прогресс. Вместе с танком пострадал экипаж. Данные объективного контроля говорят о том, что при попытке покинуть технику членов экипажа уничтожили.

Накануне военные западной группировки ВС РФ уничтожили немецкий танк Leopard и ликвидировали более 520 украинских солдат. ВСУ потеряли танк во время боев российской армии с бригадами противника в районах Песчаного в Харьковской области, Макеевки в ЛНР и Красного Лимана в ДНР.

Также украинские военные лишились БТР М113 и девяти автомобилей. Во время контрбатарейной борьбы ВС РФ уничтожили САУ Krab, гаубицу М198, САУ "Гвоздика", гаубицу L-119, а также 100-миллиметровую пушку МТ-12 "Рапира". Кроме того, были ликвидированы три склада с боеприпасами.

До этого оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" нанесли удары по двум эшелонам с живой силой и боевой техникой ВСУ в районе Барвенково в ДНР. Всего было уничтожено до 240 военных и 60 единиц техники. Среди ликвидированной техники также оказались 14 бронеавтомобилей MaxxPro и 10 боевых бронированных машин Senator.