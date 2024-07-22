ВС РФ уничтожили танк Leopard и ликвидировали более 520 солдат ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Военные западной группировки ВС РФ уничтожили немецкий танк Leopard и ликвидировали более 520 украинских солдат. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, ВСУ потеряли танк во время боев российской армии с бригадами противника в районах Песчаного в Харьковской области, Макеевки в ЛНР и Красного Лимана в ДНР. Также украинские военные лишились БТР М113 и девяти автомобилей. Во время контрбатарейной борьбы ВС РФ уничтожили САУ Krab, гаубицу М198, САУ "Гвоздика", гаубицу L-119, а также 100-миллиметровую пушку МТ-12 "Рапира". Кроме того, были ликвидированы три склада с боеприпасами.

Ранее оперативно-тактические ракетные комплексы Искандер-М нанесли удары по двум эшелонам с живой силой и боевой техникой ВСУ в районе Барвенково в ДНР. Всего было уничтожено до 240 военных и 60 единиц техники. Среди ликвидированной техники также оказались 14 бронеавтомобилей MaxxPro и 10 боевых бронированных машин Senator.