Украинская ДРГ отступила на свою территорию при попытке прорваться в Курскую область. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Как сообщили в ведомстве, благодаря огневым ударам артиллерии и армейской авиации, а также использованию ударных дронов, украинская ДРГ понесла потери и была вынуждена отступить. Кроме того, часть боевиков, которые пытались закрепиться у государственной границы Курской области, была заблокирована Вооруженными силами РФ.

В министерстве уточнили, что даже после отступления оставшейся части боевиков на территорию Украины российские военнослужащие продолжают наносить по ним огневые удары.

6 августа около 300 боевиков 22-й механизированной бригады ВСУ прорвались через госграницу Курской области и нанесли атаку по российскому региону. Столкновения между украинской ДРГ и ВС РФ произошли в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня, которые находятся на границе между Россией и Украиной.

В результате украинских атак, которые происходили на протяжении всего дня в регионе, пострадали 18 человек. Так, в результате обстрела со стороны украинских дронов по городу Суджа в Курской области получили травмы пять человек, среди которых было трое детей. Спустя время стало известно, что из-за этого скончалась девушка, за медпомощью обратились еще трое мирных граждан, включая одного ребенка.

После этого врио губернатора сообщил о гибели водителя микроавтобуса и автомобилиста из-за атаки дрона ВСУ по территории Курской области. По его словам, мужчины скончались на месте происшествия.

Спустя время к 13 пострадавшим добавились еще пять человек, получивших ранения после обстрелов со стороны украинских дронов. Так, одного мужчину госпитализировали, еще двое пострадали из-за удара беспилотника ВСУ по автомобилю и еще два человека – также после атаки украинского дрона по машине.

