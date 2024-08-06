В Суджанском и Кореневском районах Курской области идут бои на границе

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В Суджанском и Кореневском районах Курской области продолжаются бои на границе, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.

По его словам, удары по врагу наносит артиллерия и авиация. Бойцы Минобороны РФ и пограничники продолжают уничтожать противника, добавил Смирнов. На данный момент разбито уже 16 единиц техники ВСУ.

6 августа около 300 боевиков 22-й механизированной бригады ВСУ атаковали границу в Курской области. Столкновения произошли в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня, примыкающих к российско-украинской границе. Войска прикрытия госграницы вместе с подразделениями пограничных войск ФСБ России отражают атаки, а также наносят огневое поражение по противнику.

Тем не менее от атаки ВСУ в Курской области пострадали 18 человек. Один человек получил ранение в селе Белица Беловского района, два мирных жителя пострадали в селе Новоивановка Суджанского района, еще два человека пострадали в поселке Политотдельский Глушковского района.

Два человека были ранены в Глушковском районе, два – в Большесолдатском районе, один – в Рыльском. Восемь человек, включая четверых детей, пострадали в городе Суджа. Кроме того, после этого удара погибла девушка.

В результате атаки украинского беспилотника по селу Комаровка Кореневского района погиб автомобилист. Немногим ранее также сообщалось о гибели водителя микроавтобуса.