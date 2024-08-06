МО РФ: около 300 боевиков ВСУ атаковали границу в Курской области

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

Порядка 300 боевиков 22-й механизированной бригады ВСУ при поддержке 11 танков и 20 боевых бронемашин атаковали границу в Курской области, сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

Столкновения произошли в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня, примыкающих к российско-украинской границе. Войска прикрытия госграницы вместе с подразделениями пограничных войск ФСБ России отражают атаки, а также наносят огневое поражение по противнику.

Так, оперативно-тактическая и штурмовая авиация нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в Басовке, Журавке, Хотени, Юнаковке, Беловодах и Храповщинах Сумской области.

По бронетехнике противника работает армейская авиация. В район боестолкновения также направились резервы российской группировки войск на Курском направлении.

Российские войска уничтожили 16 единиц бронетехники ВСУ, в том числе 6 танков, 2 боевые машины пехоты, 4 бронетранспортера, 3 боевые бронированные машины "Козак" и инженерную машину разграждения.

Ранее из-за атаки украинского дрона на город Суджа в Курской области пострадали восемь человек, включая четверых детей. Кроме того, после этого удара погибла девушка.

Всего от атаки ВСУ в Курской области пострадали 13 человек. Помимо Суджи, два человека пострадали в Глушковском районе, два – в Большесолдатском районе и один – в Рыльском. Раненых доставили в районную больницу, где они получили необходимую медицинскую помощь.