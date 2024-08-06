Число пострадавших при атаке ВСУ в Курской области выросло до 18

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

Число пострадавших в результате украинской атаки на приграничные районы Курской области выросло до 18. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что пять жителей из трех районов Курской области получили ранения после атак украинских дронов. Так, мужчину из села Белица Беловского района везут в Обоянскую районную больницу, где ему окажут медпомощь в связи с ранением. Кроме того, еще два мирных жителя пострадали в селе Новоивановка Суджанского района, когда их машину обстрелял беспилотник Украины.

Также ранения получили два человека в поселке Политотдельский Глушковского района после того, как их автомобиль атаковал украинский беспилотник. Сейчас к ним едет скорая.

Недавно врио губернатора сообщил о гибели водителя микроавтобуса и автомобилиста в результате атаки дрона ВСУ по приграничным районам Курской области. По его словам, мужчины скончались на месте происшествия.

Кроме того, из-за ранее произошедшей атаки украинских беспилотников по городу Суджа в Курской области пострадали пять человек, среди которых было трое детей. Спустя время стало известно, что от этого удара скончалась девушка, также за медпомощью обратились еще трое мирных граждан, включая одного ребенка.

