Фото: телеграм-канал "Алексей Смирнов"

Атака ВСУ на Курскую область является очередным терактом, направленным против мирного населения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью радио Sputnik.

Дипломат заверила, что следственный комитет РФ и правоохранительные органы дадут оценку происходящему, соберут доказательства, а также предпримут необходимые меры и доведут дело до суда.

"И вся эта преступная нечисть с Банковой получит по заслугам", – добавила Захарова.

6 августа около 300 боевиков ВСУ атаковали границу в Курской области. Столкновения между украинской ДРГ и ВС РФ произошли в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. Врио главы региона Алексей Смирнов перевел экстренные службы области на усиленный режим работы.

Позже украинская ДРГ отступила на свою территорию после огневых ударов артиллерии, армейской авиации и ударных дронов.

В результате атак ВСУ, которые осуществлялись на протяжении всего дня в Курской области, пострадали 28 человек. Ранения получили шесть детей, из которых трое – из одной семьи. Следственный комитет РФ пообещал установить всех причастных к атаке на Курскую область, а также обстоятельства происшествия.

