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07 августа, 06:24

Происшествия

Силы ПВО сбили три БПЛА самолетного типа над Курской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Три беспилотника самолетного типа были сбиты над Курской областью. Об этом врио губернатора региона Алексей Смирнов сообщил в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что приближаться к обломкам беспилотников нельзя и призвал звонить по телефону 112 в случае их обнаружения.

Вечером 6 августа Смирнов сообщал о двух сбитых силами ПВО России ракетах. В ночь на 7 августа над регионом были сбиты еще две ракеты.

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