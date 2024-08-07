Силы ПВО сбили три БПЛА самолетного типа над Курской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Три беспилотника самолетного типа были сбиты над Курской областью. Об этом врио губернатора региона Алексей Смирнов сообщил в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что приближаться к обломкам беспилотников нельзя и призвал звонить по телефону 112 в случае их обнаружения.

Вечером 6 августа Смирнов сообщал о двух сбитых силами ПВО России ракетах. В ночь на 7 августа над регионом были сбиты еще две ракеты.

