Число пострадавших в Курской области из-за атак ВСУ увеличилось до 28

Фото: телеграм-канал "Алексей Смирнов"

Число пострадавших в результате массированных атак ВСУ на Курскую область увеличилось до 28, рассказал заместитель главного врача Курской областной многопрофильной клинической больницы по хирургической работе, главный внештатный хирург области Андрей Локтионов.

"Большинство из них обратилось в многопрофильную Курскую клиническую больницу, где им оказана необходимая диагностическая и лечебная помощь, проведены консультации специалистов, операции", – цитирует Локтионова ТАСС.

Он уточнил, что в основном пострадавшие проживают в Суджанском и Кореневском районах. Кроме того, среди них есть сотрудники скорой медицинской помощи, которые оказывали помощь раненым.

6 августа около 300 боевиков ВСУ атаковали границу в Курской области. Столкновения между украинской ДРГ и ВС РФ произошли в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. Врио главы региона Алексей Смирнов перевел экстренные службы области на усиленный режим работы.

Позже украинская ДРГ отступила на свою территорию после огневых ударов артиллерии, армейской авиации и ударных дронов.

В результате атак ВСУ, которые осуществлялись на протяжении всего дня в Курской области, ранения получили в том числе шесть детей, из которых трое – из одной семьи. Следственный комитет РФ пообещал установить всех причастных к атаке на Курскую область, а также обстоятельства происшествия.