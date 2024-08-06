СК РФ установит причастных к атаке на Курскую область

Фото: телеграм-канал Readovka

Следственный комитет РФ установит всех причастных к атаке на Курскую область, а также обстоятельства происшествия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме того, председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на приграничные населенные пункты Курской области, которые 6 августа подверглись обстрелу со стороны украинских ДРГ, в результате чего оказались повреждены жилые и административные здания, а также погибли и получили ранения мирные жители.

Ход и результаты расследования на данный момент находятся на контроле в центральном аппарате ведомства.

На фоне боев на границе Курской области с Украиной медицинские службы российского региона были переведены на усиленный режим работы. При этом, как сообщает в своем телеграм-канале правительство области, по поручению врио губернатора Алексея Смирнова создан дополнительные бригады скорой помощи и подготовлен запас лекарств.

Во вторник, 6 августа, около 300 боевиков 22-й механизированной бригады ВСУ проникли в Курскую область. Столкновения между украинской ДРГ и ВС РФ произошли в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня, которые находятся на российско-украинской границе.

Ближе к вечеру Минобороны РФ сообщили об отступлении украинской ДРГ на их территорию после огневых ударов артиллерии, армейской авиации и ударных дронов. При этом часть боевиков пыталась закрепиться у госграницы Курской области, но была заблокирована Вооруженными силами РФ. Даже после отступления ВС России продолжают наносить удары по оставшейся части боевиков.

В результате атак ВСУ, которые осуществлялись на протяжении всего дня в Курской области, пострадали 18 человек. Так, изначально после обстрела украинских БПЛА по городу Суджа травмы получили пять человек, среди которых оказалось трое детей. Затем стало известно о гибели девушки, за медпомощью обратились еще трое местных граждан, в том числе и один ребенок.

Спустя время Смирнов заявил о гибели водителя микроавтобуса и автомобилиста в результате атаки украинского дрона по территории Курской области.

Затем к 13 пострадавшим добавились еще пять мирных граждан, получивших ранения после обстрелов со стороны БПЛА ВСУ. Так, одного мужчину госпитализировали, еще двое пострадали от удара украинского дрона по автомобилю и еще двое – после атаки беспилотника ВСУ по машине.

